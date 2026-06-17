В Украине планируют упростить процедуры выпуска ценных бумаг

Предложена новая модель частного размещения акций для инвесторов.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15336, который предусматривает упрощение и совершенствование процедур выпуска ценных бумаг.

Как пояснили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, документ предлагает передать часть полномочий по регистрации выпуска акций при частном размещении от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку к Центральному депозитарию.

Также законопроект предусматривает упрощение связанных с этим корпоративных процедур.

Предлагаемый механизм будет применяться в случаях, когда акции размещаются среди заранее определенного круга инвесторов, а количество неквалифицированных инвесторов не превышает 150 человек.

Фактически речь идет о пересмотре действующей модели взаимодействия между эмитентами, государственными органами и инфраструктурой рынка капитала при частном размещении акций.

В комитете подчеркивают, что основная цель инициативы заключается не в перераспределении полномочий, а в изменении подходов к организации отдельных процедур на рынке капитала.

Законопроект готовится к рассмотрению в комитете, после чего ожидается его вынесение на голосование в сессионном зале Верховной Рады.

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