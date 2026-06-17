  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине планируют упростить процедуры выпуска ценных бумаг

21:56, 17 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предложена новая модель частного размещения акций для инвесторов.
В Украине планируют упростить процедуры выпуска ценных бумаг
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15336, который предусматривает упрощение и совершенствование процедур выпуска ценных бумаг.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как пояснили в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, документ предлагает передать часть полномочий по регистрации выпуска акций при частном размещении от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку к Центральному депозитарию.

Также законопроект предусматривает упрощение связанных с этим корпоративных процедур.

Предлагаемый механизм будет применяться в случаях, когда акции размещаются среди заранее определенного круга инвесторов, а количество неквалифицированных инвесторов не превышает 150 человек.

Фактически речь идет о пересмотре действующей модели взаимодействия между эмитентами, государственными органами и инфраструктурой рынка капитала при частном размещении акций.

В комитете подчеркивают, что основная цель инициативы заключается не в перераспределении полномочий, а в изменении подходов к организации отдельных процедур на рынке капитала.

Законопроект готовится к рассмотрению в комитете, после чего ожидается его вынесение на голосование в сессионном зале Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли выписать мобилизованного из квартиры: Верховный Суд дал ответ

Отсутствие лица в жилье в связи с прохождением военной службы по мобилизации не может быть основанием для утраты права пользования жилым помещением.

ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

Экзамен на вступление в ЕС: как реформа БЭБ, ГБР и Нацполиции влияет на переговоры Украины

Каких шагов требует ЕС от ГПСУ, миграционной службы и уголовной юстиции Украины.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]