В Україні планують спростити процедури випуску цінних паперів

Запропоновано нову модель приватного розміщення акцій для інвесторів.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15336, який передбачає спрощення та вдосконалення процедур випуску цінних паперів.

Як пояснили в Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, документ пропонує передати частину повноважень із реєстрації випуску акцій при приватному розміщенні від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Центрального депозитарію.

Також законопроєкт передбачає спрощення пов’язаних корпоративних процедур.

Запропонований механізм застосовуватиметься у випадках, коли акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола інвесторів, а кількість некваліфікованих інвесторів не перевищує 150 осіб.

Фактично йдеться про перегляд чинної моделі взаємодії між емітентами, державними органами та інфраструктурою ринку капіталу під час приватного розміщення акцій.

У комітеті наголошують, що основна мета ініціативи полягає не у перерозподілі повноважень, а у зміні підходів до організації окремих процедур на ринку капіталу.

Законопроєкт готується до розгляду в комітеті, після чого очікується його винесення на голосування у сесійній залі Верховної Ради.

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