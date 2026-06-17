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У Мукачеві медики повернули до життя жінку, яка подавилася шашликом

21:40, 17 червня 2026
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65-річна жінка подавилася шашликом, а коли приїхала швидка, вона вже не дихала і не мала пульсу.
У Мукачеві медики повернули до життя жінку, яка подавилася шашликом
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У Мукачеві 65-річна жінка ледь не загинула після того, як під час їжі подавилася шматком шашлику. Про це повідомляє Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

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За інформацією медиків, перехожі викликали швидку допомогу після того, як жінка раптово почала задихатися. Очевидці зазначили, що вона їла шашлик, коли шматок м’яса перекрив їй дихальні шляхи.

Коли бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце, пацієнтка перебувала без ознак життя — не дихала і не мала пульсу.

На виклик прибула бригада №703 у складі лікарки Марії Гойчук, парамедикині Галини Гопи та ЕМТ Миколи Ломаги.

Медики одразу розпочали невідкладні реанімаційні заходи, спрямовані на відновлення прохідності дихальних шляхів. Було виконано прийом Геймліха, серцево-легеневу реанімацію та вентиляцію легень за допомогою мішка Амбу.

За кілька хвилин стороннє тіло вдалося видалити з дихальних шляхів, після чого у жінки відновилися пульс і дихання.

Після стабілізації стану пацієнтку госпіталізували до Лікарні Святого Мартина.

Медики наголошують, що у випадках, коли людина не може дихати, говорити або кашляти через потрапляння стороннього тіла, необхідно негайно викликати швидку допомогу та за можливості розпочати надання першої допомоги, оскільки в таких ситуаціях вирішальними є хвилини.

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Мукачево Закарпаття медицина

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