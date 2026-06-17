У Києві в результаті ДТП на Гостомельському шосе вантажівка повністю перекрила проїзд

Рух транспорту в обох напрямках тимчасово зупинено, працюють патрульні.

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У Києві тимчасово перекрито рух транспорту на Гостомельському шосе в обох напрямках у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Як видно з оприлюдненого поліцією фото, вантажівка перекрила дорогу, ймовірно зіткнувшись з легковим авто.

На місці події працюють відповідні служби. Патрульні забезпечують безпеку та здійснюють регулювання дорожнього руху.

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