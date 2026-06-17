В Киеве в результате ДТП на Гостомельском шоссе грузовик полностью перекрыл проезд

Движение транспорта в обоих направлениях временно приостановлено, на месте работают патрульные.

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В Киеве временно перекрыто движение транспорта на Гостомельском шоссе в обоих направлениях в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Как видно на опубликованном полицией фото, грузовик перекрыл дорогу, вероятно, столкнувшись с легковым автомобилем.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Патрульные обеспечивают безопасность и регулируют дорожное движение.

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