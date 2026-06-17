Украина опровергла причастность к удару по автобусу с детьми в Брянской области

Омбудсмен назвал инцидент возможным элементом провокации и подчеркнул необходимость соблюдения международного гуманитарного права.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не имеет никакого отношения к атаке на автобус с детьми в Брянской области Российской Федерации.

По его словам, в связи с распространением информации об этом инциденте он срочно связался с белорусской стороной и получил первичные данные о происшествии.

«В ходе беседы я отдельно подчеркнул: Украина не имеет никакого отношения к этому происшествию», — подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и мирному населению. По его словам, на территории Российской Федерации украинские военные поражают исключительно военные цели, тогда как Россия ежедневно атакует украинские города, жилые дома и приводит к гибели гражданских лиц.

«Не исключаю, что речь идет об очередной провокации или информационной операции, выгодной прежде всего Российской Федерации», — отметил омбудсман.

Он добавил, что как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готов присоединиться к установлению всех обстоятельств инцидента и обеспечению его беспристрастного расследования.

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