«Укрзализныця» в связи с высоким спросом запускает дополнительный поезд Киев — Львов

Поезд «Интерсити+» будет курсировать 23–24 июня и обеспечит быстрое сообщение между городами за 6 часов.

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«Укрзализныця» назначает дополнительный поезд №743/744 по маршруту Киев — Львов — Киев из-за высокого спроса на этом направлении.

Как сообщили в компании, маршрут Киев — Львов остается одним из самых популярных. В течение прошлой недели им воспользовались 21 тысяча пассажиров.

Дополнительный скоростной поезд «Интерсити+» будет курсировать 23 и 24 июня. Время в пути составит около 6 часов, что делает его самым быстрым вариантом сообщения между городами.

В «Укрзализныце» отметили, что спрос на места по самым популярным направлениям остается высоким, поэтому компания регулярно ищет решения для увеличения количества рейсов.

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