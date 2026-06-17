Укрзалізниця через високий попит запускає додатковий поїзд Київ — Львів
Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №743/744 за маршрутом Київ — Львів — Київ через високий попит на цьому напрямку.
Як повідомили в компанії, маршрут Київ — Львів залишається одним із найпопулярніших. Протягом минулого тижня ним скористалися 21 тисяча пасажирів.
Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ курсуватиме 23 та 24 червня. Час у дорозі становитиме близько 6 годин, що робить його найшвидшим варіантом сполучення між містами.
У «Укрзалізниці» зазначили, що попит на місця за найпопулярнішими напрямками залишається високим, тому компанія регулярно шукає рішення для збільшення кількості рейсів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.