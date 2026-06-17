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Укрзалізниця через високий попит запускає додатковий поїзд Київ — Львів

21:45, 17 червня 2026
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Рейс Інтерсіті+ курсуватиме 23–24 червня та забезпечить швидке сполучення між містами за 6 годин.
Укрзалізниця через високий попит запускає додатковий поїзд Київ — Львів
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Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №743/744 за маршрутом Київ — Львів — Київ через високий попит на цьому напрямку.

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Як повідомили в компанії, маршрут Київ — Львів залишається одним із найпопулярніших. Протягом минулого тижня ним скористалися 21 тисяча пасажирів.

Додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ курсуватиме 23 та 24 червня. Час у дорозі становитиме близько 6 годин, що робить його найшвидшим варіантом сполучення між містами.

У «Укрзалізниці» зазначили, що попит на місця за найпопулярнішими напрямками залишається високим, тому компанія регулярно шукає рішення для збільшення кількості рейсів.

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Львів Київ Укрзалізниця

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