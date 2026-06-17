Кадрові ротації в Мінрозвитку та Міндовкілля: хто втратив і хто отримав посади

Кадрові рішення торкнулися Мінрозвитку, Міндовкілля та Держслужби з етнополітики.

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Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень щодо керівного складу міністерств і державних органів.

Зокрема, уряд звільнив Андрія Братуся з посади заступника міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також звільнено Олександра Задорожного з посади державного секретаря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Водночас ухвалено низку нових призначень.

Ігор Рева призначений заступником міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Віктор Войналович став першим заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

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