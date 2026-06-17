Кадровые ротации в Минразвития и Минэкологии: кто лишился, а кто получил должности
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений в отношении руководящего состава министерств и государственных органов.
В частности, правительство освободило Андрея Братуся от должности заместителя министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также освобожден Александр Задорожный от должности государственного секретаря Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
В то же время утвержден ряд новых назначений.
Игорь Рева назначен заместителем министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Виктор Войналович стал первым заместителем председателя Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.
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