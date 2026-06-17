Україна заперечила причетність до удару по автобусу з дітьми в Брянській області

Омбудсман назвав інцидент можливим елементом провокації та наголосив на дотриманні міжнародного гуманітарного права.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не має жодного відношення до атаки на автобус із дітьми в Брянській області Російської Федерації.

За його словами, у зв’язку з поширенням інформації про цей інцидент він терміново зв’язався з білоруською стороною та отримав первинні дані щодо події.

«Під час спілкування окремо наголосив: Україна не має жодного відношення до цієї події», – наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об’єктах і мирному населенню. За його словами, на території Російської Федерації українські військові уражають виключно військові цілі, тоді як Росія щодня атакує українські міста, житлові будинки та призводить до загибелі цивільних.

«Не виключаю, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію, вигідну насамперед Російській Федерації», – зауважив омбудсман.

Він додав, що як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини готовий долучитися до встановлення всіх обставин інциденту та забезпечення його неупередженого розслідування.

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