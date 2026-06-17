  1. В Украине

В Мукачево медики спасли жизнь женщине, подавившейся шашлыком

21:40, 17 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
65-летняя женщина подавилась шашлыком, и когда приехала скорая помощь, она уже не дышала и у нее не было пульса.
В Мукачево медики спасли жизнь женщине, подавившейся шашлыком
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мукачево 65-летняя женщина едва не погибла после того, как во время еды подавилась куском шашлыка. Об этом сообщает Закарпатский центр экстренной медицинской помощи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации медиков, прохожие вызвали скорую помощь после того, как женщина внезапно начала задыхаться. Очевидцы отметили, что она ела шашлык, когда кусок мяса перекрыл ей дыхательные пути.

Когда бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место, пациентка находилась без признаков жизни — не дышала и не имела пульса.

На вызов прибыла бригада №703 в составе врача Марии Гойчук, фельдшера Галины Гопы и фельдшера-реаниматолога Николая Ломаги.

Медики сразу же приступили к неотложным реанимационным мероприятиям, направленным на восстановление проходимости дыхательных путей. Был выполнен прием Геймлиха, сердечно-легочная реанимация и вентиляция легких с помощью мешка Амбу.

Через несколько минут инородное тело удалось удалить из дыхательных путей, после чего у женщины восстановились пульс и дыхание.

После стабилизации состояния пациентку госпитализировали в больницу Святого Мартина.

Медики подчеркивают, что в случаях, когда человек не может дышать, говорить или кашлять из-за попадания инородного тела, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и, по возможности, начать оказание первой помощи, поскольку в таких ситуациях решающими являются минуты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Мукачево Закарпатье медицина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли выписать мобилизованного из квартиры: Верховный Суд дал ответ

Отсутствие лица в жилье в связи с прохождением военной службы по мобилизации не может быть основанием для утраты права пользования жилым помещением.

ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

Экзамен на вступление в ЕС: как реформа БЭБ, ГБР и Нацполиции влияет на переговоры Украины

Каких шагов требует ЕС от ГПСУ, миграционной службы и уголовной юстиции Украины.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]