В Мукачево медики спасли жизнь женщине, подавившейся шашлыком

65-летняя женщина подавилась шашлыком, и когда приехала скорая помощь, она уже не дышала и у нее не было пульса.

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В Мукачево 65-летняя женщина едва не погибла после того, как во время еды подавилась куском шашлыка. Об этом сообщает Закарпатский центр экстренной медицинской помощи.

По информации медиков, прохожие вызвали скорую помощь после того, как женщина внезапно начала задыхаться. Очевидцы отметили, что она ела шашлык, когда кусок мяса перекрыл ей дыхательные пути.

Когда бригада экстренной медицинской помощи прибыла на место, пациентка находилась без признаков жизни — не дышала и не имела пульса.

На вызов прибыла бригада №703 в составе врача Марии Гойчук, фельдшера Галины Гопы и фельдшера-реаниматолога Николая Ломаги.

Медики сразу же приступили к неотложным реанимационным мероприятиям, направленным на восстановление проходимости дыхательных путей. Был выполнен прием Геймлиха, сердечно-легочная реанимация и вентиляция легких с помощью мешка Амбу.

Через несколько минут инородное тело удалось удалить из дыхательных путей, после чего у женщины восстановились пульс и дыхание.

После стабилизации состояния пациентку госпитализировали в больницу Святого Мартина.

Медики подчеркивают, что в случаях, когда человек не может дышать, говорить или кашлять из-за попадания инородного тела, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и, по возможности, начать оказание первой помощи, поскольку в таких ситуациях решающими являются минуты.

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