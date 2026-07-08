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Еврокомиссия подает в суд на Румынию из-за задолженности перед аптеками

21:21, 8 июля 2026
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Европейская комиссия обвинила Румынию в систематическом нарушении сроков оплаты аптекам за возмещенные лекарства.
Еврокомиссия подает в суд на Румынию из-за задолженности перед аптеками
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Европейская комиссия приняла решение подать иск против Румынии в Суд Европейского Союза из-за невыполнения обязательств по своевременной оплате аптекам стоимости возмещенных лекарственных средств Национальной страховой компанией (CNAS). В ЕК заявили, что задержки с выплатами носят системный и постоянный характер и противоречат требованиям европейского законодательства. Об этом сообщает Digi24.

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Как отметили в Еврокомиссии, Директива 2011/7/ЕС о просроченных платежах обязывает государственные учреждения, предоставляющие услуги здравоохранения, оплачивать счета в течение 60 календарных дней.

В чём Еврокомиссия обвиняет Румынию

По оценке Европейской комиссии, CNAS регулярно превышает установленный срок, осуществляя выплаты аптекам, которые обеспечивают пациентов лекарственными средствами в рамках национальной системы государственного медицинского страхования.

В ЕК подчеркнули, что, не обеспечив своевременных расчетов с аптечными операторами, Румыния нарушила свои обязательства в соответствии с Директивой о просроченных платежах.

Как развивалось дело

Европейская комиссия сообщила, что процедура нарушения была начата в апреле 2024 года с направления официального уведомления. В феврале 2025 года Румыния получила мотивированное заключение, а в январе 2026 года — дополнительное мотивированное заключение.

В ЕК отметили, что меры, принятые румынскими властями, оказались недостаточными, поэтому дело передано на рассмотрение Суда Европейского Союза.

Какие последствия влекут за собой задержки выплат

В Европейской комиссии подчеркнули, что несвоевременные платежи негативно влияют на всю цепочку поставок лекарственных средств, сдерживают развитие бизнеса, снижают конкурентоспособность компаний и ограничивают их возможности для инноваций.

ЕК также пояснила, что аптеки закупают лекарства у производителей и дистрибьюторов за свой счет, после чего отпускают их пациентам в рамках государственной системы медицинского страхования. Лишь впоследствии Национальная страховая компания компенсирует им понесенные расходы, поэтому фактически аптеки самостоятельно финансируют обеспечение пациентов лекарствами.

Процедура была инициирована после обращений ассоциаций, представляющих более 500 независимых аптек.

По последним данным, предоставленным румынскими властями Европейской комиссии, аптеки получают компенсацию в среднем через 62–79 дней после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Таким образом, общий срок ожидания выплат достигает почти 140 дней с момента выставления счетов.

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