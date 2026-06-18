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Володимир Зеленський провів координаційну розмову з Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном на саміті G7

08:30, 18 червня 2026
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Президент України заявив, що сторони підбили підсумки переговорів і обговорили подальшу співпрацю та мирні перспективи.
Володимир Зеленський провів координаційну розмову з Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном на саміті G7
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном після завершення саміту G7.

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За словами Глави держави, це була важлива координаційна розмова, яка, на його думку, може мати суттєве значення. Сторони підбили підсумки переговорів, проведених під час саміту.

Зеленський подякував Дональду Трампу за увагу до України та готовність сприяти досягненню миру. Також він висловив вдячність Еммануелю Макрону за організацію саміту та спільну роботу.

Президент України зазначив, що сторони продовжують працювати над зміцненням України, розвитком співпраці та дипломатичних можливостей.

«Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити», — наголосив Зеленський.

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США Україна Дональд Трамп Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон

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