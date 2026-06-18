В Киеве после проверки увольняют директора больницы скорой помощи Виктора Дороша

Комиссия выявила ряд нарушений в деятельности КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

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В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что по результатам комплексной проверки коммунального некоммерческого предприятия «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» принято решение о досрочном прекращении контракта и увольнении с 18 июня директора учреждения Виктора Дороша.

В Департаменте отмечают, что основанием для кадрового решения стали выявленные во время проверки многочисленные нарушения, невыполнение условий контракта и ненадлежащее исполнение руководителем учреждения своих должностных обязанностей.

Как подчеркивается, решение о расторжении контракта было принято в соответствии с действующим законодательством на основании выводов профильной комиссии. Все установленные нарушения получили соответствующую управленческую и кадровую оценку.

Комплексная проверка больницы была начата после обращений общественности и значительного общественного резонанса.

Ранее в КГГА сообщали, что комиссия Департамента выявила ряд нарушений в деятельности КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

После завершения проверки должны были принять соответствующие управленческие и кадровые решения.

Также проводится судебно-медицинская экспертиза по факту смерти военнослужащего Сергея Кузнецова, которая должна установить непосредственные причины смерти.

Кроме того, Департамент здравоохранения проведет проверку всех коммунальных учреждений здравоохранения столицы относительно качества, полноты и своевременности оказания медицинской помощи военнослужащим и ветеранам.

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