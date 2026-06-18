Военнослужащий ВСУ, потерявший на войне ногу, выиграл у РФ 15 млн грн моральной компенсации

Боец из Харьковской области, получивший тяжелое ранение и инвалидность, добился частичного удовлетворения иска против РФ — суд вынес заочное решение.

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Валковский районный суд Харьковской области рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску военнослужащего к Российской Федерации в лице Министерства юстиции Российской Федерации о возмещении морального и имущественного ущерба, причиненного вооруженной агрессией.

Обстоятельства дела

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 296 573,39 евро (эквивалент 15 000 000 грн по курсу НБУ) и имущественного вреда в размере 53 383,21 евро (эквивалент 2 700 000 грн).

В исковом заявлении указывалось, что в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины истец, как гражданин Украины, непосредственно участвовал в боевых действиях по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства. В результате он получил тяжкие ранения, в частности травматическую ампутацию левой нижней конечности на уровне верхней трети голени.

Действия ответчика привели к необратимым последствиям, оказавшим разрушительное воздействие на жизнь и здоровье истца. Истец испытал душевную боль, постоянно находится в подавленном состоянии, был свидетелем гибели и ранения сослуживцев и мирных граждан, постоянно ощущал реальную угрозу жизни. Из-за полученных ранений он вынужден адаптироваться к новым условиям жизни с учётом состояния здоровья, ограничен в профессиональной деятельности, лишился спокойного сна, испытывает апатию, а также постоянный страх за свою жизнь и жизнь семьи из-за продолжающихся обстрелов.

Факт ранений подтверждается справками об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) № 1450 от 25.03.2023 и № 3354 от 09.07.2023, медицинской документацией, постановлениями военно-врачебной комиссии, больничным листом и установлением II группы инвалидности на бессрочной основе в связи с ранением, полученным при защите Родины, со степенью утраты профессиональной трудоспособности 80%. Истец признан негодным к военной службе с исключением из воинского учета.

Что решил суд

Валковский районный суд Харьковской области по делу № 615/525/26 вынес заочное решение, которым иск удовлетворен частично.

Суд взыскал с Российской Федерации в пользу истца моральный ущерб, причиненный вооруженной агрессией, в размере 15 000 000 грн. В удовлетворении требований о взыскании имущественного ущерба отказано.

Суд установил факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который не подлежит доказыванию, и подтвердил, что истец получил тяжелые ранения при исполнении обязанностей военной службы в ходе отражения вооруженной агрессии.

Что касается морального вреда, суд сослался на статьи 23, 1167 Гражданского кодекса Украины и установил наличие морального вреда, противоправность действий ответчика, причинно-следственную связь и вину. Суд учел характер правонарушения, степень физических и душевных страданий, ухудшение способностей, требования разумности и справедливости.

Суд отметил, что ст. 23 ГК Украины предусматривает, что лицо имеет право на возмещение морального вреда, причиненного в результате нарушения его прав. Моральный ущерб заключается: 1) в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным ущербом здоровью; 2) в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением в отношении него самого, членов его семьи или близких родственников; 3) в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества; 4) в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица.

Суд сослался на правовые позиции Верховного Суда, в частности, общие подходы к возмещению морального вреда, причиненного органом государственной власти, сформулированные Верховным Судом в постановлении от 10.04.2019 по делу № 464/3789/17, где указано, что адекватное возмещение вреда, в том числе морального, за нарушение прав человека является одним из эффективных средств правовой защиты. Моральный ущерб заключается в страданиях или унижении, которые человек испытал в результате противоправных действий. Страдания и унижение — это эмоции человека, суть которых заключается в боли, муке, тревоге, страхе, беспокойстве, стрессе, разочаровании, ощущении несправедливости, длительной неопределенности и других негативных переживаниях. Однако не все негативные эмоции достигают уровня страдания или унижения, которые причиняют моральный ущерб. Оценка этого уровня зависит от всех обстоятельств дела, свидетельствующих о мотивах противоправных действий, их интенсивности, продолжительности, повторяемости, физических или психологических последствиях, а также, в некоторых случаях, о поле, возрасте и состоянии здоровья потерпевшего.

Суд руководствовался нормами Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Закона Украины «О международном частном праве», международными актами и практикой Верховного Суда относительно отсутствия судебного иммунитета Российской Федерации в делах о возмещении ущерба от агрессии (постановление Верховного Суда от 14.04.2022 по делу № 308/9708/19, постановление Большой Палаты от 12.05.2022 по делу № 635/6172/17).

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