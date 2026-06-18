Почему в Армия+ у военнослужащих появилась красная лента и статус «отсутствие на службе»: разъяснение
Некоторые пользователи Армия+ могут видеть в Армия ID красную ленту «Зафиксировано отсутствие на службе». Как отмечают в Минобороны, такой статус в Армия ID означает, что в официальных реестрах имеется информация о самовольном оставлении воинской части (СОЧ).
В Минобороны подчеркивают, что в настоящее время продолжается обновление соответствующих данных, поэтому в отдельных случаях информация может отображаться с задержкой или быть временно некорректной.
Что делать пользователям
В случае появления или некорректного отображения статуса рекомендуется:
- Обновить приложение «Армия+» до версии 3.2.2;
- Выйти из учетной записи и повторно авторизоваться;
- Подождать около 15 минут для синхронизации данных.
Если после этого информация не обновляется или отображается неправильно, в Минобороны советуют обратиться в службу поддержки приложения «Армия+».
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