Почему в Армия+ у военнослужащих появилась красная лента и статус «отсутствие на службе»: разъяснение

Министерство обороны объяснило, почему в приложении «Армия+» у некоторых пользователей может отображаться красная лента «Зафиксировано отсутствие на службе».

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Некоторые пользователи Армия+ могут видеть в Армия ID красную ленту «Зафиксировано отсутствие на службе». Как отмечают в Минобороны, такой статус в Армия ID означает, что в официальных реестрах имеется информация о самовольном оставлении воинской части (СОЧ).

В Минобороны подчеркивают, что в настоящее время продолжается обновление соответствующих данных, поэтому в отдельных случаях информация может отображаться с задержкой или быть временно некорректной.

Что делать пользователям

В случае появления или некорректного отображения статуса рекомендуется:

Обновить приложение «Армия+» до версии 3.2.2;

Выйти из учетной записи и повторно авторизоваться;

Подождать около 15 минут для синхронизации данных.

Если после этого информация не обновляется или отображается неправильно, в Минобороны советуют обратиться в службу поддержки приложения «Армия+».

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