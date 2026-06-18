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15 млн грн у разі смерті військового: Верховний Суд уточнив умови виплати одноразової грошової допомоги

10:01, 18 червня 2026
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Висновок Верховного Суду щодо умов виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку зі смертю військовослужбовця від захворювання.
15 млн грн у разі смерті військового: Верховний Суд уточнив умови виплати одноразової грошової допомоги
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Право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої п. 2 постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» (Постанова № 168), виникає в разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, а також у разі смерті військовослужбовця, щодо якої встановлено причинний зв’язок із пораненням (контузією, травмою чи каліцтвом), отриманими під час захисту Батьківщини, участі в бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони.

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Такий висновок зробила судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у справі, у якій оспорювалося право позивачів – членів сім’ї військовослужбовця, який помер від захворювання під час виконання обов’язків військової служби під час дії воєнного стану, на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 15 000 000 грн.

Судова палата зазначила, що положення п. 2 Постанови № 168 підлягають застосуванню в системному взаємозв’язку з положеннями Закону України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і не можуть тлумачитися відокремлено від нього.

Суд звернув увагу на те, що сам по собі висновок військово-лікарської комісії про зв’язок захворювання із захистом Батьківщини або проходженням військової служби не є безумовною підставою для застосування п. 2 Постанови № 168, якщо матеріалами справи не підтверджено обставин, з якими зазначена постанова пов’язує виникнення права на відповідну виплату.

Смерть військовослужбовця внаслідок захворювання не виключає можливості призначення одноразової грошової допомоги в підвищеному розмірі, якщо на підставі медичних документів встановлено, що така смерть, незалежно від безпосереднього клінічного механізму її настання, перебуває у причинному зв’язку з пораненням (контузією, травмою чи каліцтвом), отриманим за обставин, визначених п. 2 Постанови № 168.

Також Верховний Суд виснував, що за відсутності підстав для застосування п. 2 Постанови № 168 питання призначення та виплати одноразової грошової допомоги вирішується відповідно до положень Закону № 2011-XII та Порядку № 975, з урахуванням установлених ними підстав та умов надання відповідних соціальних гарантій.

Постанова КАС ВС від 16 червня 2026 року у справі № 620/10029/24 (провадження № К/990/19427/25) наразі не оприлюднена в ЄДРСР.

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Верховний Суд гроші судова практика військовослужбовці виплати військовим

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