Працівниця казино викрала у касі $15 000 і одразу програла їх у тому ж закладі

Жінка визнала провину та отримала умовний вирок із наглядом.

Фото: Sun Herald

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Колишня співробітниця американського казино Harrah’s Gulf Coast викрала з каси свого місця роботи 15 тисяч доларів і одразу ж програла ці кошти в азартних іграх у тому ж закладі. За це її засудили до умовного терміну. Про це повідомляє Sun Herald.

На суді 30-річна Іссакіа Фалконер повністю визнала свою провину. Вона зізналася, що в січні 2024 року викрала гроші під час роботи та одразу витратила їх на ставки в тому самому казино.

Після визнання провини окружний суддя Ренді Мюллер призначив Фалконер умовне покарання у вигляді семирічного терміну, з яких чотири роки вона перебуватиме під наглядом після звільнення.

Суд виніс вирок без встановлення судимості за тяжкий злочин, що означає, що вона не матиме відповідного запису, якщо виконає всі умови покарання, зокрема виплатить повну компенсацію.

Згідно із судовими матеріалами, раніше жінка не мала судимостей за тяжкі злочини.

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