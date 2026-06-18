Образив поліцейського — ризикуєш отримати штраф 5100 грн або арешт: що пропонує ініціатива, яка чекає рішення Ради

За публічну образу правоохоронців пропонують штрафувати, відправляти на громадські роботи або під адміністративний арешт.

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В Україні вже кілька років залишається без остаточного рішення законодавча ініціатива, яка пропонує запровадити окрему відповідальність за образу поліцейських, прикордонників, військовослужбовців та членів громадських формувань під час виконання ними службових обов’язків. Автори законопроєктів наполягають, що чинне законодавство не забезпечує належного захисту честі та гідності правоохоронців, тоді як критики вбачають ризики для свободи висловлювань та можливі проблеми із правозастосуванням.

У підсумку один із законопроєктів парламент відхилив, а інший Верховна Рада підтримала лише в першому читанні ще у 2022 році. Відтоді документ формально готується до другого читання, однак жодного подальшого просування не відбулося.

За образу поліцейських хотіли штрафувати: що передбачала перша ініціатива

У лютому 2021 року до Верховної Ради внесли законопроєкт №5050 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції України, членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та військовослужбовців».

Документ пропонував викласти у новій редакції статтю 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення та поширити її дію не лише на випадки злісної непокори законним вимогам поліцейських, а й на умисні публічні дії, які ображають честь та гідність працівників Національної поліції під час виконання ними службових обов’язків.

Окремо законопроєкт передбачав відповідальність за дії, які автори визначали як образу честі та гідності правоохоронця, виражену в непристойній формі, а також за осквернення поліцейського однострою.

Аналогічний підхід пропонувалося застосувати до членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, а також військовослужбовців під час їхньої участі в охороні громадського порядку.

Санкції пропонувалося залишити на рівні чинної статті 185 КУпАП:

штраф від 136 до 255 гривень;

громадські роботи від 40 до 60 годин;

виправні роботи строком від одного до двох місяців;

адміністративний арешт до 15 діб.

Чому одну версію законопроєкту відразу відклали

Під час розгляду законопроєкту профільний Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності звернув увагу на наявність альтернативного законопроєкту №5050-1.

У висновку комітету зазначалося, що альтернативна ініціатива є змістовнішою та комплексніше врегульовує порушене питання.

У результаті комітет рекомендував Верховній Раді відхилити законопроєкт №5050 за наслідками розгляду у першому читанні.

Фактично саме після цього основна увага парламенту була зосереджена на альтернативному законопроєкті №5050-1.

Які нові покарання пропонують

Альтернативний законопроєкт №5050-1 не обмежується лише змінами до статті 185 КУпАП.

Автори пропонують комплексно змінити низку положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема статті 173, 185, 185-7, 185-10, 262 та 263.

У пояснювальній записці зазначається, що останнє підвищення штрафів за дрібне хуліганство відбулося ще у 1997 році, а чинні розміри стягнень фактично втратили свою виховну функцію.

Крім того, автори наголошують, що окрема відповідальність за образу правоохоронців у КУпАП прямо не передбачена, через що такі випадки нерідко кваліфікуються за іншими статтями, що створює юридичні неузгодженості.

Штрафи до 5100 гривень та арешт: що пропонує законопроєкт

Законопроєкт №5050-1 передбачає посилення відповідальності за дрібне хуліганство.

Зокрема, штраф за такі дії пропонується збільшити з нинішніх 51–119 гривень до 170–510 гривень. За повторне порушення протягом року штраф може становити 510–850 гривень.

Окремо документ пропонує встановити відповідальність за публічну образу:

поліцейського під час виконання службових обов’язків;

військовослужбовця;

працівника Державної прикордонної служби;

членів громадських формувань, які залучаються до охорони громадського порядку або державного кордону.

За такі дії пропонується встановити штраф від 340 до 680 гривень або громадські роботи строком від 20 до 30 годин.

Також законопроєкт передбачає посилення відповідальності за злісну непокору законним вимогам поліцейських, прикордонників та військовослужбовців.

У таких випадках штраф може становити від 850 до 1700 гривень, а за повторне правопорушення або його вчинення групою осіб — від 1700 до 5100 гривень або адміністративний арешт до 15 діб.

Крім того, документ розширює перелік випадків, коли правоохоронці можуть застосовувати адміністративне затримання для оформлення відповідних правопорушень.

Через що виникла дискусія про свободу висловлювань

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради загалом не заперечувало проти ідеї захисту честі та гідності осіб, які виконують службові обов’язки.

Водночас експерти висловили низку зауважень.

Одне з них стосувалося поняття «публічна образа». У висновку зазначалося, що використання ознаки публічності може створити труднощі під час притягнення до відповідальності, оскільки виникатимуть суперечки щодо того, чи були дії справді публічними.

Також експерти звернули увагу на те, що створення окремих складів правопорушень для різних категорій посадових осіб може призвести до надмірного ускладнення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На думку Головного науково-експертного управління, більш логічним могло б бути створення єдиної норми про відповідальність за умисні публічні дії, які ображають честь та гідність особи під час виконання нею службового або громадського обов’язку.

Саме навколо питання визначення поняття образи та меж допустимої критики представників влади виникла значна частина дискусій щодо законодавчої ініціативи.

Подібні ініціативи стосуються і захисту військовослужбовців

Варто зазначити, що це не єдина законодавча ініціатива останніх років, яка передбачає відповідальність за образу представників силових структур.

Як писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді також перебувають законопроєкти щодо запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за образу честі та гідності військовослужбовців, а також погрози на їхню адресу.

Один із таких документів — законопроєкт №10014, зареєстрований у 2023 році. Він пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею про неповагу до військовослужбовця та встановити покарання у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень, громадських робіт або адміністративного арешту до 15 діб.

Крім того, у 2025 році до парламенту внесли законопроєкти №13384 та №13384-1, які пропонують уже кримінальну відповідальність за образу честі та гідності військовослужбовців. Якщо основний проєкт передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі, то альтернативний допускає санкції від штрафу до 68 тисяч гривень до позбавлення волі на строк до 12 років залежно від характеру правопорушення.

Водночас, як і у випадку із законопроєктами про образу поліцейських, частина цих ініціатив отримала критичні зауваження експертів парламенту, які звернули увагу на ризики надмірної криміналізації та проблеми з дотриманням принципу правової визначеності.

Що не сподобалося науково-експертному управлінню

Окремі зауваження стосувалися юридичної техніки законопроєктів.

Так, щодо законопроєкту №5050 експерти поставили під сумнів використання поняття «осквернення поліцейського однострою». На їхню думку, таке формулювання традиційно застосовується до релігійних святинь, поховань або пам’ятників і не зовсім коректно використовується стосовно державних інституцій та їх представників.

Щодо законопроєкту №5050-1 експерти також звернули увагу на ризики надмірного розширення кількості спеціальних складів адміністративних правопорушень.

Законопроєкт підтримали в першому читанні: що було далі

У липні 2021 року Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглянув законопроєкт №5050-1.

Попри зауваження експертів, комітет підтримав основну мету документа та рекомендував парламенту прийняти його за основу.

Водночас депутати наголосили на необхідності доопрацювання проєкту до другого читання, зокрема щодо визначення термінів «образа» та «публічна образа».

Документ уже понад три роки не можуть ухвалити остаточно

3 травня 2022 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №5050-1 у першому читанні та прийняла його за основу із скороченим строком підготовки.

Відтоді документ офіційно перебуває на стадії підготовки до другого читання.

Однак за більш ніж чотири роки після реєстрації та понад три роки після голосування у першому читанні парламент так і не розглянув його повторно.

Таким чином, законопроєкт №5050-1 передбачає запровадження окремої відповідальності за образу поліцейських, прикордонників і військовослужбовців, однак відповідні зміни досі не набули чинності, оскільки документ після ухвалення за основу у 2022 році так і не був розглянутий парламентом у другому читанні.

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