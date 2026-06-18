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В Милане водители трамваев находятся под следствием из-за распространения фотографий бедер и груди пассажирок и вульгарных комментариев

12:38, 18 июня 2026
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Водители общественного транспорта отстранены от работы по подозрению в незаконном доступе к камерам видеонаблюдения и обмене фотографиями женщин через WhatsApp.
В Милане водители трамваев находятся под следствием из-за распространения фотографий бедер и груди пассажирок и вульгарных комментариев
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В Милане группу водителей трамваев обвиняют в распространении через WhatsApp фотографий пассажирок, которые, возможно, были получены с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным следствия, водители якобы обменивались изображениями, на которых были запечатлены части тела женщин — в частности, ноги, бедра, грудь и лицо — и сопровождали их сексистскими и вульгарными комментариями.

Прокуратура Милана начала расследование как минимум в отношении одного сотрудника компании общественного транспорта ATM по подозрению в несанкционированном доступе к ИТ-системе и взломе системы видеонаблюдения с целью получения изображений пассажирок.

В рамках дела сообщается об обысках в квартирах пяти других сотрудников мужского пола и изъятии их мобильных телефонов и других устройств.

Все фигуранты отстранены от работы на время расследования.

Расследование дела началось после того, как пассажирка трамвая №15 заметила мужчину в форме, который просматривал на телефоне групповой чат WhatsApp с подобными изображениями и комментариями. Она зафиксировала увиденное и передала информацию активистке, которая обратилась в транспортную компанию ATM.

В ATM заявили, что компания оперативно приступила к внутренней проверке и пытается выяснить все обстоятельства инцидента, а также проверить правильность использования служебных систем и обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников.

На данный момент не установлено, речь идет о записях с камер одного трамвая или нескольких, а также распространялись ли они за пределы группового чата.

Президент ломбардского отделения организации Codacons Марко Мария Донцелли назвал ситуацию серьезной и отметил, что в случае подтверждения фактов это может привести как к уголовной, так и к гражданской ответственности.

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Италия транспорт

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