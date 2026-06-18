Вмешательство в деятельность судей: ВСП рассмотрел 80 сообщений о возможном влиянии на правосудие
В течение января – мая 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел 80 сообщений судей о возможном вмешательстве в их профессиональную деятельность или действиях, которые могут нарушать гарантии независимости судей и подрывать авторитет правосудия. Об этом сообщает ВСП.
Из них 74 сообщения поступили непосредственно в отчетный период, остальные были получены ранее, но рассмотрены уже в пределах текущего года.
По результатам рассмотрения 33 сообщений о вмешательстве в деятельность судей при осуществлении правосудия принято 26 решений о применении мер реагирования:
- обращения в прокуратуру и органы правопорядка относительно предоставления информации о раскрытии и расследовании преступлений;
- внесение в соответствующие органы или должностным лицам представлений о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершивших действия или допустивших бездействие, и т. д.
Рассмотрев 42 сообщения судей, Совет принял 16 решений об утверждении 36 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
Кроме того, членами ВСП принято решение оставить 5 сообщений без рассмотрения.
Также отмечается, что Высший совет правосудия в пределах своих полномочий принял по собственной инициативе 8 решений о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
Как известно, статьей 376 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения.
Также сообщалось, что Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку шести судей. Решение принято в связи с подачей судьями заявлений об отставке.
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