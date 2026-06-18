Граница критики судебных решений и подрыв легитимности суда: председатель ВС Станислав Кравченко принял участие в международной конференции в ЕС

Конференция охватила вопросы вызовов XXI века, стоящих перед верховенством права, и защиты прав человека в цифровом пространстве.

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Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко принял участие в конференции Сети председателей верховных судов Европейского Союза, посвященной современным вызовам верховенству права и защите прав человека в условиях цифровизации и военных угроз.

Мероприятие проходило под эгидой Верховного Суда Кипра и Секретариата председательства Кипра в Совете ЕС 2026 года.

Конференция охватила вопросы вызовов XXI века, стоящих перед верховенством права, и защиты прав человека в цифровом пространстве.

В рамках первой панельной дискуссии участники рассмотрели проявления демократического регресса в современном мире, среди которых:

вооруженная агрессия, которая разрушает основы международного правопорядка;

угрозы ослабления системы сдержек и противовесов;

опасность политизации правосудия;

сужение пространства для независимых СМИ, академической среды и гражданского общества;

риск фальсификации доказательств или массового злоупотребления процессуальными механизмами в условиях глобальной цифровизации и т. д.

Открывая дискуссию, председатель Сети председателей верховных судов Европейского Союза, председатель Верховного Суда Ирландии Донал О’Доннелл подчеркнул, что, в отличие от авторитарных режимов, которые основаны на безусловном соблюдении единой идеологии, демократическое общество должно оставаться пространством для свободного обсуждения, критического анализа и поиска новых решений.

На влиянии войны на верховенство права сосредоточился председатель Верховного Суда Финляндии Тату Леппянен. По его словам, полномасштабная война РФ против Украины демонстрирует, что оккупация территорий и нарушение международного гуманитарного права фактически делают невозможным существование верховенства права и надлежащей защиты прав человека.

Председатель Европейского суда по правам человека в 2022–2024 годах, научная сотрудница Нью-Йоркского университета Шифра О’Лири подчеркнула, что верховенство права является одним из крупнейших достижений послевоенной Европы. В то же время она предостерегла от восприятия этих ценностей как неизменных или гарантированных навсегда, поскольку даже устоявшиеся демократические системы могут сталкиваться с постепенным разрушением доверия к институтам и ослаблением правовых гарантий.

В ходе дискуссии первый генеральный адвокат Суда Европейского Союза Мацей Шпунар отметил: независимость национальных судей — необходимое условие функционирования всего европейского правового механизма. Спикер рассказал, что в ответ на явление демократического регресса Суд ЕС разработал новые правовые инструменты реагирования на такие процессы. Одним из них является доктрина необратимости, согласно которой государство-член не может изменять свое законодательство таким образом, чтобы снижать уже достигнутый уровень гарантий независимости судебной власти и защиты верховенства права.

В контексте механизмов защиты судебной независимости в условиях усиления политического давления на судебные институты председатель ЕСПЧ Маттиас Гийомар обозначил три ключевых направления реагирования на современные вызовы верховенству права:

судебная солидарность — укрепление сотрудничества и взаимной поддержки между национальными и международными судами;

судебная дипломатия — конструктивный диалог с представителями исполнительной и законодательной власти при безусловном соблюдении принципа разделения властей и независимости судей;

судебная коммуникация — открытое и понятное общение судебных институтов с обществом.

Председатель Верховного Суда Канады Ричард Вагнер посвятил свое выступление критике судебных решений как необходимому элементу общественного диалога. В то же время он предостерег от ситуаций, когда критика превращается в кампании по дискредитации судов или подрыву их легитимности, что создает угрозы для независимости правосудия.

Также участники конференции рассмотрели перспективы восстановления верховенства права после его системного ослабления, пути налаживания коммуникации между судом и обществом и важность своевременного усиления конституционных гарантий независимости судебной власти.

В рамках второй панельной сессии состоялась развернутая дискуссия о трансформации цифрового правопорядка, ответственности онлайн-платформ и вызовах, связанных с применением многоуровневого регулирования в сфере цифровых прав. Участники подчеркнули, что именно алгоритмы все чаще определяют доступность, видимость и охват информации, что оказывает непосредственное влияние на реализацию свободы выражения мнений и свободы слова.

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