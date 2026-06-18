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Ошибка ИИ или приложения будет считаться дефектом: Евросоюз усиливает ответственность разработчиков

16:52, 18 июня 2026
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Реформа ЕС охватывает системы искусственного интеллекта и приложения, приравнивая их к обычным товарам.
Ошибка ИИ или приложения будет считаться дефектом: Евросоюз усиливает ответственность разработчиков
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Европейский союз готовится к масштабному пересмотру правил ответственности за дефектные продукты, фактически приравнивая программное обеспечение, цифровые сервисы и системы искусственного интеллекта к традиционным товарам. Это означает, что ошибка алгоритма, сбой в приложении или некорректная работа ИИ-системы могут повлечь для производителя те же юридические последствия, что и бракованный физический товар.

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Новые правила направлены на защиту пользователей от технологических рисков, которые растут вместе с развитием цифровой экономики, однако одновременно они существенно повышают уровень ответственности бизнеса.

В рамках имплементации Директивы ЕС 2024/2853 готовятся изменения в гражданское законодательство, которые расширяют понятие «продукта» и вводят новую модель ответственности производителей. Речь идет о гармонизации правил в странах ЕС в сфере возмещения вреда, причиненного опасными товарами и технологиями.

Новый режим будет применяться к продукции, которая будет введена в оборот или использование после 9 декабря 2026 года.

Программное обеспечение, ИИ и цифровые сервисы становятся «продуктом»

Одним из ключевых изменений является существенное расширение самого понятия продукта. Теперь к нему прямо будут относиться не только материальные вещи, но и цифровые и энергетические объекты.

В частности, продуктом будут считаться программное обеспечение, системы искусственного интеллекта, цифровые производственные файлы, энергия и отдельные виды сырья. Также вводятся понятия «цифровых компонентов» и «связанных цифровых услуг», без которых продукт не может полноценно функционировать.

Фактически это означает, что приложения, алгоритмы и AI-системы приравниваются к обычным товарам с точки зрения ответственности за вред.

Ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу

Новые правила охватывают вред, причиненный физическим лицам. Прежде всего речь идет о вреде жизни и здоровью, включая смерть, телесные повреждения и расстройства здоровья.

Отдельно учитываются и психические расстройства, если они имеют медицинское подтверждение и влияют на общее состояние человека. Такие случаи могут требовать лечения или терапии, что прямо закрепляется в подходе ЕС.

Также предусмотрена компенсация имущественного вреда, за исключением активов, используемых исключительно в профессиональной или предпринимательской деятельности.

Ответственность производителя без необходимости доказывать вину

Ключевое юридическое изменение — внедрение принципа ответственности на основе риска. Это означает, что производитель или разработчик обязан возместить вред независимо от наличия его вины.

Достаточно установить три элемента: наличие вреда, дефектность (опасность) продукта и причинно-следственную связь между ними. Сам факт несоблюдения стандартов безопасности уже может стать основанием для ответственности.

Такой подход существенно усиливает защиту потребителей и одновременно увеличивает юридическую нагрузку на технологические компании.

Как меняется понятие «дефекта»

Европейский подход отходит от классического понятия «недостатка товара». Теперь ключевым критерием становится безопасность: продукт считается дефектным, если он не обеспечивает уровень безопасности, который можно обоснованно ожидать.

Это особенно важно для цифровых технологий, которые изменяются после выпуска — через обновления, интеграции или самообучение алгоритмов.

ИИ и сложные технологии: зона повышенных рисков

Отдельный вызов представляют системы искусственного интеллекта. В спорах может возникать вопрос, что именно стало причиной вреда: исходный алгоритм, обновления, данные, интеграция с другими сервисами или вмешательство третьих лиц.

Такие технологии имеют динамическую природу, поэтому установление причинности становится значительно сложнее, чем в случае традиционных товаров.

Упрощение доказывания для пострадавших

Чтобы сбалансировать сложность технологических споров, новые правила предусматривают процессуальные механизмы защиты потребителей.

Среди них — возможность требовать от производителя раскрытия технических доказательств, а также введение презумпций дефектности и причинной связи в определенных случаях. Это должно снизить барьеры для подачи исков в сложных технологических спорах.

Европейская реформа формирует новую модель цифровой ответственности: программное обеспечение, искусственный интеллект и цифровые сервисы больше не рассматриваются как «нематериальные исключения», а подпадают под те же правила, что и традиционные товары. Это меняет баланс между инновациями и защитой потребителей, усиливая юридическую ответственность производителей в цифровую эпоху.

 

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ЕС искусственный интеллект ИИ Евросоюз

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