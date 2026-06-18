Помилка ШІ або застосунку вважатиметься дефектом: Євросоюз посилює відповідальність розробників

Реформа ЄС охоплює системи штучного інтелекту та застосунки, прирівнюючи їх до звичайних товарів.

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Європейський Союз готується до масштабного перегляду правил відповідальності за дефектні продукти, який фактично прирівнює програмне забезпечення, цифрові сервіси та системи штучного інтелекту до традиційних товарів. Це означає, що помилка алгоритму, збій у застосунку чи некоректна робота ШІ-системи можуть мати для виробника ті самі юридичні наслідки, що й бракований фізичний товар.

Нові правила покликані захистити користувачів від технологічних ризиків, які зростають разом із розвитком цифрової економіки, але водночас суттєво підвищують рівень відповідальності для бізнесу.

Так, у межах імплементації Директиви ЄС 2024/2853 готуються зміни до цивільного законодавства, які розширюють поняття «продукту» та запроваджують нову модель відповідальності виробників. Йдеться про гармонізацію правил у країнах ЄС у сфері відшкодування шкоди, завданої небезпечними товарами та технологіями.

Новий режим застосовуватиметься до продукції, яка буде введена в обіг або використання після 9 грудня 2026 року .

Програмне забезпечення, ШІ та цифрові сервіси стають «продуктом»

Однією з ключових змін є суттєве розширення самого поняття продукту. Відтепер до нього прямо включатимуть не лише матеріальні речі, а й цифрові та енергетичні об’єкти.

Зокрема, як продукт розглядатимуть програмне забезпечення, системи штучного інтелекту, цифрові файли виробництва, енергію та окремі види сировини. Окремо вводяться поняття «цифрових компонентів» і «пов’язаних цифрових послуг», без яких продукт не може повноцінно функціонувати.

Фактично це означає, що застосунки, алгоритми та AI-системи прирівнюються до звичайних товарів із точки зору відповідальності за шкоду.

Відповідальність за шкоду життю, здоров’ю та майну

Нові правила охоплюють шкоду, заподіяну фізичним особам. Передусім ідеться про шкоду життю і здоров’ю, включно зі смертю, тілесними ушкодженнями та розладами здоров’я.

Окремо законодавство враховує і психічні розлади, якщо вони мають медичне підтвердження та впливають на загальний стан людини. Такі випадки можуть вимагати лікування або терапії, що прямо закріплюється у підходах ЄС.

Також передбачено компенсацію шкоди майну, за винятком активів, які використовуються виключно у професійній або підприємницькій діяльності.

Відповідальність виробника: без доведення вини

Ключова юридична зміна — запровадження принципу відповідальності на основі ризику. Це означає, що виробник або розробник зобов’язаний відшкодувати шкоду незалежно від того, чи була його вина.

Достатньо встановити три елементи: наявність шкоди, дефектність (небезпечність) продукту та причинний зв’язок між ними. Сам факт недотримання стандартів безпеки вже може стати підставою для відповідальності.

Такий підхід суттєво посилює захист споживачів і водночас підвищує юридичне навантаження на компанії, які працюють у сфері технологій.

Як змінюється саме поняття «дефекту»

Європейський підхід відходить від класичного поняття «вади товару». Тепер ключовим стає критерій безпеки: продукт вважається дефектним, якщо він не забезпечує рівень безпеки, який можна обґрунтовано очікувати.

Це особливо важливо для цифрових технологій, які змінюються після запуску — через оновлення, інтеграції або самонавчання алгоритмів.

ШІ та складні технології: зона підвищених юридичних ризиків

Окремий виклик — системи штучного інтелекту. У спорах може виникати питання, що саме спричинило шкоду: початковий алгоритм, оновлення, дані, інтеграція з іншими сервісами чи навіть стороннє втручання.

Такі технології мають динамічну природу, тому встановлення причинності стає складнішим, ніж у випадку класичних товарів.

Полегшення доказування для потерпілих

Щоб збалансувати складність технологічних спорів, нові правила передбачають процесуальні механізми захисту споживачів.

Серед них — можливість вимагати від виробника розкриття технічних доказів, а також запровадження презумпцій дефектності та причинного зв’язку у визначених випадках. Це має зменшити бар’єри для подання позовів у складних технологічних спорах.

Європейська реформа формує нову модель цифрової відповідальності: програмне забезпечення, штучний інтелект і цифрові сервіси більше не розглядаються як «нематеріальні винятки», а підпадають під ті самі правила, що й традиційні товари. Це змінює баланс між інноваціями та захистом споживачів, посилюючи юридичну відповідальність виробників у цифрову епоху.

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