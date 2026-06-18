Отец троих детей хотел установить факт удержания для отсрочки от мобилизации, но проиграл дело в Верховном Суде

ВС оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, которыми отказано в удовлетворении заявления отца троих детей об установлении факта пребывания детей на его иждивении, необходимого для оформления отсрочки от мобилизации и реализации права на пересечение государственной границы во время военного положения.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело об установлении факта нахождения на содержании трёх несовершеннолетних детей, который заявитель пытался подтвердить для получения правового основания на отсрочку от мобилизации и периодическое пересечение государственной границы во время действия военного положения. По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении заявления.

Фабула дела

Заявитель обратился в суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в частности факта нахождения на его содержании трёх несовершеннолетних детей.

Свои требования он мотивировал тем, что после расторжения брака продолжает содержать дочь от предыдущего брака и выплачивает в её пользу алименты в соответствии с судебным решением. Также он проживал одной семьёй с женщиной, у которой был несовершеннолетний сын от предыдущих отношений, и утверждал, что фактически обеспечивает его содержание и воспитание. Кроме того, у пары родился общий ребёнок, а мать находилась в отпуске по уходу за ним до достижения трёхлетнего возраста. По утверждению заявителя, именно он обеспечивал материальное содержание всех трёх детей.

Заявитель отмечал, что установление соответствующего юридического факта необходимо для подтверждения наличия на его содержании трёх несовершеннолетних детей и реализации прав, связанных с законодательством о мобилизации.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Черкасский районный суд отказал в удовлетворении заявления. Суд пришёл к выводу, что в отношении дочери от предыдущего брака заявитель подтвердил лишь факт уплаты алиментов в размере, определённом судебным решением. В то же время не было предоставлено доказательств того, что такая помощь является для ребёнка основным и постоянным источником средств к существованию.

В отношении сына сожительницы суд отметил, что заявитель не является его отцом и не предоставил надлежащих доказательств предоставления ребёнку материального содержания в понимании законодательства. Также отсутствуют доказательства того, что другие лица, на которых законом возложена обязанность содержать ребёнка, не могут выполнять эту обязанность.

Что касается общей дочери, суд указал, что даже установление факта её содержания само по себе не породит для заявителя тех правовых последствий, для достижения которых он обратился в суд, поскольку содержание одного ребёнка не является основанием для получения отсрочки от мобилизации.

Черкасский апелляционный суд согласился с такими выводами и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд по делу № 707/1353/24 указал, что дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, могут рассматриваться в порядке особого производства лишь при условии, что от установления такого факта зависит возникновение, изменение или прекращение прав лица, отсутствует спор о праве и законодательством не предусмотрен иной порядок подтверждения соответствующих обстоятельств.

Суд обратил внимание, что физические лица, в данном случае дети, могут считаться находящимися на содержании заявителя только тогда, когда они фактически находятся на его полном содержании либо получают от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию.

В подтверждение нахождения лица на содержании должны предоставляться надлежащие и допустимые доказательства, позволяющие установить фактический характер материального обеспечения. Такими доказательствами могут быть, в частности, документы о совместном проживании, справки о доходах, банковские выписки, чеки, квитанции об оплате обучения, лечения или других потребностей ребёнка, а также другие доказательства, свидетельствующие о реальном осуществлении содержания.

В отношении ребёнка женщины, с которой заявитель проживал одной семьёй, Верховный Суд согласился с выводами предыдущих инстанций об отсутствии надлежащих доказательств того, что этот ребёнок находился именно на полном содержании заявителя. Сам факт совместного проживания и оказания определённой материальной помощи не является достаточным для установления факта содержания в понимании статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В отношении общей дочери Верховный Суд согласился с выводом, что установление факта её содержания отдельно не обеспечит достижения той правовой цели, которую заявитель определил в своём заявлении, а именно получение права на периодическое пересечение государственной границы во время военного положения.

В то же время Верховный Суд отдельно отметил, что ошибочным является вывод судов предыдущих инстанций об отсутствии доказательств содержания заявителем дочери от предыдущего брака. Однако эта ошибка не повлияла на правильность окончательного решения по делу, поскольку требования заявителя в целом остались недоказанными.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что заявитель не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами факт нахождения на его содержании трёх несовершеннолетних детей, а потому оснований для удовлетворения заявления нет.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание на собственную практику, согласно которой дела об установлении факта нахождения детей на содержании в целом не должны рассматриваться в порядке особого производства, поскольку такое установление напрямую влияет на права и интересы другого родителя. В то же время в данном деле сама по себе ошибка относительно процессуальной формы рассмотрения не стала основанием для отмены правильных по существу судебных решений.

В результате Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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