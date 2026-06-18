Центры жизнестойкости продолжат работу до 2027 года

Общины и в дальнейшем будут получать психосоциальную поддержку в рамках экспериментального проекта.

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Кабинет Министров принял решение продлить экспериментальный проект «Центры жизнестойкости» в территориальных общинах до ноября 2027 года. Это позволит и в дальнейшем обеспечивать населению доступ к психосоциальной поддержке.

Как отмечают в Минсоцполитики, правительственное решение позволит миллионам украинцев и в дальнейшем пользоваться услугами, направленными на поддержку психического здоровья и преодоление последствий войны.

Целью проекта является снижение уровня стресса и тревожности среди граждан, а также формирование навыков преодоления сложных жизненных обстоятельств и поддержания психического здоровья в семьях.

«Продление этого проекта — это инвестиция в людей, в способность всей страны восстанавливаться. Мы должны сделать так, чтобы в каждой общине у человека было место, где ему помогут восстановить внутренние ресурсы и справиться со сложными жизненными обстоятельствами», — подчеркнул министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Проект также предусматривает обязательное регулярное профессиональное обучение и супервизию для сотрудников центров. Это должно обеспечить надлежащий уровень качества психосоциальных услуг в общинах.

Центры жизнестойкости — это безбарьерные пространства, где жители общин могут бесплатно получить поддержку специалистов по социальной работе, проконсультироваться с психологом, посетить группы взаимоподдержки и освоить техники самопомощи при стрессе.

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