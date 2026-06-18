Центри життєстійкості продовжать працювати до 2027 року

Громади й надалі отримуватимуть психосоціальну підтримку в межах експериментального проєкту.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити експериментальний проєкт Центрів життєстійкості в територіальних громадах до листопада 2027 року. Це дасть змогу надалі забезпечувати населенню доступ до психосоціальної підтримки.

Як зазначають у Мінсоцполітики, урядове рішення дозволить мільйонам українців і надалі користуватися послугами, спрямованими на підтримку ментального здоров’я та подолання наслідків війни.

Метою проєкту є зниження рівня стресу та тривожності серед громадян, а також формування навичок подолання складних життєвих обставин і підтримки психічного здоров’я в родинах.

«Продовження цього проєкту – це інвестиція у людей, у здатність всієї країни відновлюватись. Маємо зробити так, щоб у кожній громаді людина мала простір, де їй допоможуть відновити внутрішні ресурси та впоратися зі складними життєвими обставинами», – наголосив Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Проєкт також передбачає обов’язкове регулярне професійне навчання та супервізію для працівників центрів. Це має забезпечити належний рівень якості психосоціальних послуг у громадах.

Центри життєстійкості – це безбар’єрні простори, де жителі громад можуть безкоштовно отримати підтримку фахівців із соціальної роботи, проконсультуватися з психологом, відвідати групи взаємопідтримки та опанувати техніки самодопомоги при стресі.

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