  1. В Украине

Квартира в обмен на уход — риски и правила договора пожизненного содержания

18:42, 9 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чем договор пожизненного содержания отличается от дарения и завещания, какие условия следует обязательно прописать и как защитить свои права в случае нарушений.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минюсте объяснили ключевые различия между договором пожизненного содержания, дарением и завещанием и дали рекомендации, как обезопасить себя при передаче жилья.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Многие пожилые люди рассматривают возможность передать недвижимость в обмен на уход. В то же время нередко возникает путаница относительно юридических последствий различных форм передачи имущества.

Когда переходит право собственности

Главное отличие между инструментами — момент перехода права собственности.

Завещание: имущество переходит наследнику только после смерти собственника. До этого документ можно изменить или отменить.

Дарение: право собственности переходит сразу после подписания договора. Бывший собственник теряет все права на жилье.

Договор пожизненного содержания: право собственности также переходит сразу, однако на имущество накладывается запрет отчуждения — приобретатель не может продать жилье до смерти отчуждателя.

Что обязательно предусмотреть в договоре

В Министерстве юстиции подчеркивают: содержание договора пожизненного содержания должно быть максимально детализированным.

В частности, необходимо четко определить:

  • размер ежемесячного денежного содержания;
  • условия и регулярность питания;
  • объем медицинского обеспечения;
  • перечень бытовых услуг;
  • обязательства по погребению.

Фиксация даже мелких деталей — например, перечня продуктов или расходов — поможет избежать конфликтов в будущем.

Как расторгнуть договор

Если приобретатель не выполняет свои обязанности, договор можно расторгнуть через суд.

Инициировать расторжение имеет право отчуждатель или его опекун. Важным является надлежащее документирование нарушений — показания, квитанции или другие доказательства.

В случае расторжения право собственности возвращается прежнему собственнику, а расходы приобретателя на содержание не компенсируются.

Нормативная база

Правовые отношения регулирует Гражданский кодекс Украины, в частности:

  • глава 57 (статьи 744–758) — договор пожизненного содержания;
  • глава 55 (статьи 717–730) — договор дарения;
  • глава 84 (статьи 1233–1257) — наследование по завещанию.

Также договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению в соответствии с законом «О нотариате».

Специалисты советуют перед подписанием любых документов относительно недвижимости обращаться к юристу или нотариусу, так как именно детально прописанные условия являются ключом к защите прав обеих сторон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст недвижимость Министерство юстиции Украины

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]