Квартира в обмен на уход — риски и правила договора пожизненного содержания

Чем договор пожизненного содержания отличается от дарения и завещания, какие условия следует обязательно прописать и как защитить свои права в случае нарушений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минюсте объяснили ключевые различия между договором пожизненного содержания, дарением и завещанием и дали рекомендации, как обезопасить себя при передаче жилья.

Многие пожилые люди рассматривают возможность передать недвижимость в обмен на уход. В то же время нередко возникает путаница относительно юридических последствий различных форм передачи имущества.

Когда переходит право собственности

Главное отличие между инструментами — момент перехода права собственности.

Завещание: имущество переходит наследнику только после смерти собственника. До этого документ можно изменить или отменить.

Дарение: право собственности переходит сразу после подписания договора. Бывший собственник теряет все права на жилье.

Договор пожизненного содержания: право собственности также переходит сразу, однако на имущество накладывается запрет отчуждения — приобретатель не может продать жилье до смерти отчуждателя.

Что обязательно предусмотреть в договоре

В Министерстве юстиции подчеркивают: содержание договора пожизненного содержания должно быть максимально детализированным.

В частности, необходимо четко определить:

размер ежемесячного денежного содержания;

условия и регулярность питания;

объем медицинского обеспечения;

перечень бытовых услуг;

обязательства по погребению.

Фиксация даже мелких деталей — например, перечня продуктов или расходов — поможет избежать конфликтов в будущем.

Как расторгнуть договор

Если приобретатель не выполняет свои обязанности, договор можно расторгнуть через суд.

Инициировать расторжение имеет право отчуждатель или его опекун. Важным является надлежащее документирование нарушений — показания, квитанции или другие доказательства.

В случае расторжения право собственности возвращается прежнему собственнику, а расходы приобретателя на содержание не компенсируются.

Нормативная база

Правовые отношения регулирует Гражданский кодекс Украины, в частности:

глава 57 (статьи 744–758) — договор пожизненного содержания;

глава 55 (статьи 717–730) — договор дарения;

глава 84 (статьи 1233–1257) — наследование по завещанию.

Также договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению в соответствии с законом «О нотариате».

Специалисты советуют перед подписанием любых документов относительно недвижимости обращаться к юристу или нотариусу, так как именно детально прописанные условия являются ключом к защите прав обеих сторон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.