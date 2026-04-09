  1. В Україні

Квартира в обмін на догляд — ризики та правила договору довічного утримання

18:42, 9 квітня 2026
Чим договір довічного утримання відрізняється від дарування і заповіту, які умови слід обов’язково прописати та як захистити свої права у разі порушень.
Квартира в обмін на догляд — ризики та правила договору довічного утримання
У Мін’юсті пояснили ключові відмінності між договором довічного утримання, даруванням і заповітом та дало рекомендації, як убезпечити себе під час передачі житла.

Багато літніх людей розглядають можливість передати нерухомість в обмін на догляд. Водночас нерідко виникає плутанина щодо юридичних наслідків різних форм передачі майна.

Коли переходить право власності

Головна відмінність між інструментами — момент переходу права власності.

Заповіт: майно переходить спадкоємцю лише після смерті власника. До цього документ можна змінити або скасувати.

Дарування: право власності переходить одразу після підписання договору. Колишній власник втрачає всі права на житло.

Договір довічного утримання: право власності також переходить одразу, однак на майно накладається заборона відчуження — набувач не може продати житло до смерті відчужувача.

Що обов’язково передбачити в договорі

У Міністерстві юстиції підкреслюють: зміст договору довічного утримання має бути максимально деталізованим.

Зокрема, необхідно чітко визначити:

  • розмір щомісячного грошового утримання;
  • умови та регулярність харчування;
  • обсяг медичного забезпечення;
  • перелік побутових послуг;
  • зобов’язання щодо поховання.

Фіксація навіть дрібних деталей — наприклад, переліку продуктів або витрат — допоможе уникнути конфліктів у майбутньому.

Як розірвати договір

Якщо набувач не виконує свої обов’язки, договір можна розірвати через суд.

Ініціювати розірвання має право відчужувач або його опікун. Важливим є належне документування порушень — свідчення, квитанції чи інші докази.

У разі розірвання право власності повертається попередньому власнику, а витрати набувача на утримання не компенсуються.

Нормативна база

Правові відносини регулює Цивільний кодекс України, зокрема:

  • глава 57 (статті 744–758) — договір довічного утримання;
  • глава 55 (статті 717–730) — договір дарування;
  • глава 84 (статті 1233–1257) — спадкування за заповітом.

Також договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню відповідно до закону «Про нотаріат».

Фахівці радять перед підписанням будь-яких документів щодо нерухомості звертатися до юриста або нотаріуса, адже саме детально прописані умови є ключем до захисту прав обох сторін.

