Квартира в обмін на догляд — ризики та правила договору довічного утримання
У Мін’юсті пояснили ключові відмінності між договором довічного утримання, даруванням і заповітом та дало рекомендації, як убезпечити себе під час передачі житла.
Багато літніх людей розглядають можливість передати нерухомість в обмін на догляд. Водночас нерідко виникає плутанина щодо юридичних наслідків різних форм передачі майна.
Коли переходить право власності
Головна відмінність між інструментами — момент переходу права власності.
Заповіт: майно переходить спадкоємцю лише після смерті власника. До цього документ можна змінити або скасувати.
Дарування: право власності переходить одразу після підписання договору. Колишній власник втрачає всі права на житло.
Договір довічного утримання: право власності також переходить одразу, однак на майно накладається заборона відчуження — набувач не може продати житло до смерті відчужувача.
Що обов’язково передбачити в договорі
У Міністерстві юстиції підкреслюють: зміст договору довічного утримання має бути максимально деталізованим.
Зокрема, необхідно чітко визначити:
- розмір щомісячного грошового утримання;
- умови та регулярність харчування;
- обсяг медичного забезпечення;
- перелік побутових послуг;
- зобов’язання щодо поховання.
Фіксація навіть дрібних деталей — наприклад, переліку продуктів або витрат — допоможе уникнути конфліктів у майбутньому.
Як розірвати договір
Якщо набувач не виконує свої обов’язки, договір можна розірвати через суд.
Ініціювати розірвання має право відчужувач або його опікун. Важливим є належне документування порушень — свідчення, квитанції чи інші докази.
У разі розірвання право власності повертається попередньому власнику, а витрати набувача на утримання не компенсуються.
Нормативна база
Правові відносини регулює Цивільний кодекс України, зокрема:
- глава 57 (статті 744–758) — договір довічного утримання;
- глава 55 (статті 717–730) — договір дарування;
- глава 84 (статті 1233–1257) — спадкування за заповітом.
Також договір підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню відповідно до закону «Про нотаріат».
Фахівці радять перед підписанням будь-яких документів щодо нерухомості звертатися до юриста або нотаріуса, адже саме детально прописані умови є ключем до захисту прав обох сторін.
