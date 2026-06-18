Вакансии с зарплатой «по результатам собеседования» требуют признать нарушением

Работодателей и сайты по поиску работы призывают раскрывать зарплаты еще до начала собеседований.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагают ввести новые правила для работодателей и сервисов поиска работы, которые обяжут указывать размер заработной платы или ее четкий диапазон в каждой вакансии.

Инициатор соответствующего обращения к правительству считает, что сокрытие информации об оплате труда создает неравные условия для кандидатов, заставляет людей тратить время на собеседования без понимания будущего заработка и может усиливать дискриминацию на рынке труда. В то же время такая практика уже постепенно становится стандартом в странах Европейского Союза.

В петиции №41/010153-26еп предлагается внести изменения в законодательство о труде и занятости населения, запретив работодателям и рекрутинговым платформам публиковать вакансии без указания конкретного размера заработной платы либо ее минимального и максимального предела.

Почему вакансии без зарплаты называют скрытой дискриминацией

В обращении отмечается, что отсутствие информации об оплате труда в вакансиях нередко используется как инструмент для снижения уровня вознаграждения кандидатам.

В частности, речь идет о распространенных формулировках вроде «зарплата по результатам собеседования» или «ориентируемся на пожелания кандидата». По мнению инициатора обращения, такие подходы позволяют работодателям предлагать разным кандидатам разный уровень оплаты за одинаковую работу.

Сокрытие бюджета вакансии может усиливать гендерное и социальное неравенство. Отмечается, что из-за психологических и социальных факторов женщины и молодые специалисты чаще занижают свои финансовые ожидания, а отсутствие информации об оплате труда лишь усугубляет эту проблему.

Недели собеседований без результата: какую проблему предлагают решить

Отдельно поднимается вопрос временных затрат кандидатов на трудоустройство.

Отмечается, что соискатели работы нередко проходят несколько этапов собеседований, выполняют тестовые задания и тратят на это дни или даже недели, не зная реального уровня оплаты труда. Только в конце отбора они могут узнать, что предложенный оклад не соответствует их ожиданиям или не покрывает базовых потребностей.

Что может измениться после введения новых правил

Обязательное указание зарплаты в вакансиях будет способствовать большему равенству на рынке труда.

Предполагается, что каждый кандидат будет иметь одинаковое представление об уровне вознаграждения еще до начала собеседования независимо от навыков самопрезентации, опыта переговоров или уровня финансовых ожиданий.

Кроме того, открытость информации об оплате труда может сделать процесс найма более эффективным как для работодателей, так и для кандидатов, поскольку стороны смогут быстрее оценивать соответствие вакансии и ожиданий потенциального работника.

На какие европейские стандарты ссылается петиция

В Европейском Союзе действует Директива о прозрачности оплаты труда (Pay Transparency Directive).

Документ предусматривает обязанность работодателей предоставлять кандидатам информацию об уровне оплаты труда еще до проведения собеседования. Инициатор обращения считает, что как государство-кандидат на вступление в ЕС Украина должна внедрять подобные стандарты уже сейчас.

Какие изменения в законы предлагают внести

Петиция предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О рекламе» и Закон Украины «О занятости населения».

Предлагается признать публикацию вакансий без указания размера заработной платы или ее диапазона правонарушением.

Что предлагают изменить для сервисов поиска работы

Предлагается обязать онлайн-платформы для поиска работы сделать поле «Заработная плата» обязательным для заполнения при размещении вакансий работодателями.

По убеждению автора петиции, прозрачность заработных плат является проявлением уважения к работникам и важным условием честной конкуренции на рынке труда. В связи с этим Кабинет Министров призывают поддержать соответствующую инициативу и способствовать формированию более открытого и понятного рынка труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.