Безопасно ли содержать животных в Киевском зоопарке во время обстрелов — киевляне просят вывезти отдельные виды за границу

Авторы петиции просят оценить безопасность животных в Киевском зоопарке и рассмотреть возможность их перемещения за границу.

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На сайте КГГА зарегистрирована петиция №14315 о целесообразности содержания животных в Киевском зоопарке в условиях регулярных ракетных и дронных атак на город.

В обращении авторы петиции призывают городские власти и ответственные органы провести независимую оценку безопасности содержания животных в зоопарке в условиях военных действий и обстрелов столицы.

В тексте петиции отмечается, что Киев в течение длительного времени остается мишенью ракетных и дронных атак. По словам инициаторов обращения, взрывы, ударные волны, пожары и длительные воздушные тревоги создают значительный стресс для животных, особенно для крупных млекопитающих, птиц и других видов, чувствительных к шуму и резким изменениям окружающей среды.

Авторы петиции считают необходимым временно переместить отдельные виды животных в зарубежные природоохранные учреждения. В то же время они подчеркивают, что речь не идет о прекращении работы зоопарка, а о необходимости обеспечения максимальной безопасности животных.

В обращении также содержится просьба рассмотреть этот вопрос и принять меры для защиты животных, которые не могут самостоятельно избежать опасности во время военных действий.

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