Отказ в паспорте — и требование изменить имя: как «отчество» становится проблемой для детей, рожденных за границей

Почему из-за отсутствия «отчества» ГМС может отказать в паспорте.

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Отказ в оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу из-за особенностей написания имени в иностранном свидетельстве о рождении может создавать дополнительные административные проблемы для ребенка и его родителей. Об этом заявили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В НААУ отмечают, что разные подходы к фиксации персональных данных в национальных и иностранных документах иногда приводят к необходимости судебной защиты или даже изменения имени.

Правовые основы оформления и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за границу определяются Конституцией Украины, Законом «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», а также Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 07.05.2014 №152.

Как поясняют специалисты, проблема чаще всего возникает в случаях, когда ребенок родился за пределами Украины, а его свидетельство о рождении оформлено по правилам другого государства. В таких документах персональные данные могут содержать только имя и фамилию без отдельного указания отчества, что отличается от украинской трехсоставной модели записи ФИО.

В таких случаях органы Государственной миграционной службы могут отказывать в оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу, ссылаясь на то, что при рассмотрении заявления-анкеты выявлено расхождение между паспортом гражданина Украины и свидетельством о рождении.

В ассоциации подчеркивают, что проверка документов является обязанностью должностных лиц, однако самостоятельная переоценка содержания иностранного документа, его перевода и результатов предварительной проверки выходит за пределы обычной технической проверки документов.

Отдельно юристы обращают внимание, что наиболее проблемным является то, что в отдельных случаях заявителям фактически предлагают устранить такое «расхождение» путем изменения имени ребенка. Сначала — на двойное имя, объединяющее имя и отчество, а затем — снова на имя, данное ребенку при рождении.

«Такой подход создает дополнительную правовую и административную нагрузку. Ребенок может столкнуться с препятствиями в использовании имени, под которым уже получал документы об образовании, медицинскую документацию и другие подтверждения личности», — поясняют в НААУ.

Таким образом, юристы подчеркивают, что при оформлении паспорта важно разграничивать реальные расхождения в персональных данных и особенности структуры документа, выданного компетентным органом другого государства. Государственная миграционная служба уже начала реагировать на такие ситуации.

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