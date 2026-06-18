Питання винесуть на РНБО: уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до опалювального сезону

З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, Уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд РНБО для прийняття необхідних рішень.

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Премʼєр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що уряд наразі ми не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. За її словами, існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.

«Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади.

Держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, частину робіт реалізовує Агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках.

Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути», - вказала Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, сьогодні немає важливішого пріоритету для міської влади, ніж підготовка столиці до зими. Юлія Свириденко наголосила, що Київ має найбільший бюджет серед усіх міст України, а також усі необхідні можливості, включно з повною підтримкою держави, для того щоб забезпечити належну готовність до опалювального сезону.

Відтак, за підсумками наради з міським головою було визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання.

«З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, Уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень», - зазначила Юлія Свириденко.

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