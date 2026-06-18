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Реестры Минюста некоторое время не будут работать: когда и почему

13:41, 18 июня 2026
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Будут проводиться плановые технические работы.
Реестры Минюста некоторое время не будут работать: когда и почему
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ГП «Национальные информационные системы» сообщило, что с 00:00 до 08:00 19 июня будет проводить плановые технические работы по обслуживанию программного обеспечения Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Минюста.

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«В связи с чем в указанный период работа реестров будет недоступна», - говорится в заявлении.

Добавим, Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщали, что 5 июня в рамках проведенных технических работ было внедрено обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

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минюст НАИС

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