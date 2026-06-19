Електронні виконавчі документи: на що також варто звернути увагу працівникам апарату суду

У ДСА роз’яснили окремі положення, які мають практичне значення під час роботи з електронними виконавчими документами.

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Територіальне управління ДСА України в Одеській області пояснило, на що також варто звернути увагу працівникам апарату суду щодо роботи з електронними виконавчими документами.

- Виконавчі документи формуються в електронній формі без додаткової заяви стягувача.

Після створення картки електронного виконавчого документа відомості автоматично надходять до Електронного кабінету користувача та відображаються у застосунку «Дія». Надалі такі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання через автоматизовану взаємодію з Автоматизованою системою виконавчого провадження (АСВП).

- Паперова та електронна форми не можуть існувати одночасно.

Якщо стягувач бажає отримати виконавчий документ у паперовій формі, він подає відповідну заяву. У такому випадку електронний документ підлягає анулюванню, а суд видає паперовий примірник. Одночасна видача одній особі виконавчого документа в паперовій та електронній формах законодавством не допускається.

- У разі виявлення помилок необхідно діяти негайно.

Якщо після надсилання електронного виконавчого документа виявлено неточності або помилки в реквізитах, працівник суду повинен анулювати сформовані відомості в автоматизованій системі документообігу суду та сформувати нові дані з виправленою інформацією.

- Не всі виконавчі документи можуть видаватися в електронній формі.

Якщо документ підлягає виконанню органами Державної казначейської служби України, податковими органами, банківськими установами чи іншими органами, з якими наразі відсутня електронна взаємодія, такий документ необхідно видавати виключно в паперовій формі.

- Контролюйте статус виконання.

У програмних комплексах судів реалізовано можливість відстеження руху електронних виконавчих документів та контролю їх виконання в АСВП. Це дозволяє оперативно реагувати на можливі помилки та забезпечувати належну взаємодію між судом і органами примусового виконання рішень.

«Правильне формування електронних виконавчих документів забезпечує швидший доступ громадян до правосуддя та оптимізує робочий час працівників апарату», - додали у ДСА.

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