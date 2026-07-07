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Военная служба не является автоматическим препятствием для назначения опекуном недееспособного лица — ОП КЦС ВС

17:57, 7 июля 2026
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Назначение опекуном может служить основанием для увольнения, однако суды должны проверять, действительно ли другого опекуна нет.
Военная служба не является автоматическим препятствием для назначения опекуном недееспособного лица — ОП КЦС ВС
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Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда пришла к выводу, что сам по себе факт прохождения военной службы не является автоматическим и безусловным препятствием для назначения военнослужащего опекуном недееспособного лица.

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В суде отметили, что возможность реализации права военнослужащего быть назначенным опекуном, что в дальнейшем является / может быть основанием для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам, напрямую зависит от наличия или отсутствия других лиц, осуществляющих или реально способных осуществлять такую опеку и т. д. Законодательство не содержит запрета на назначение мобилизованного лица опекуном, однако этот частноправовой инструментарий не может использоваться для уклонения от выполнения конституционной обязанности, если интересы недееспособного лица могут быть обеспечены другими родственниками и т. п.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

Обстоятельства дела

В рассматриваемом деле заявитель обратился в суд с требованием признать его родного дядю недееспособным и назначить его опекуном. Заявитель утверждал, что он длительное время проживал вместе с дядей, ухаживал за ним, обеспечивал его продуктами и лекарствами, а других родственников, которые могли бы выполнять эти обязанности, нет. На момент рассмотрения дела заявитель проходил военную службу по призыву в ходе мобилизации.

Суд первой инстанции, с заключением которого согласился апелляционный суд, признал лицо недееспособным, однако отказал в назначении заявителя опекуном, указав, что пребывание на военной службе делает фактическое выполнение обязанностей опекуна невозможным. Кроме того, суды установили, что у недееспособного лица есть другие близкие родственники, которые, хотя и не на постоянной основе, но могли бы оказывать помощь лицу, признанному недееспособным. Временно обязанности опекуна над недееспособным возложены на орган опеки и попечительства.

Позиция Верховного Суда

ОП КЦС ВС оставила кассационную жалобу заявителя без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения об отказе в назначении его опекуном — без изменений, сделав следующие правовые выводы.

Нормы права, регулирующие институт опеки, гласят, что признание физического лица недееспособным является исключительной мерой правового характера, применяемой в целях защиты самого лица. Институт опеки призван обеспечить полную реализацию и защиту прав недееспособного физического лица путем возложения на опекуна обязанностей действовать в интересах подопечного, обеспечивая ему надлежащие условия жизни, уход и правовое представительство.

Сам факт пребывания на военной службе по мобилизации не является законодательным препятствием для назначения опекуном. К тому же законодательство предусматривает механизм реализации права на опеку при решении вопроса о назначении опекуном мобилизованного военнослужащего не путем ограничения или запрета назначения такого военнослужащего опекуном, а наоборот — путем определения такого основания для увольнения с военной службы, в том числе по мобилизации. Соответственно, законодательство о военной службе, мобилизации и мобилизационной подготовке не только не запрещает назначать военнослужащего опекуном, но и устанавливает последствия такого назначения — увольнение лица с военной службы, в том числе и по мобилизации.

Поэтому ОП КЦС ВС пришла к выводу, что сам по себе факт прохождения военной службы не может рассматриваться как безусловное препятствие для назначения лица опекуном, поскольку иное толкование привело бы к дискриминации и нарушению принципа равенства прав граждан.

В таких делах, с учетом наилучших интересов лица, над которым устанавливается опека, необходимо выяснять наличие других лиц, которые могут выступить в качестве опекунов недееспособного лица, оценивать их способность выполнять функции именно опекуна недееспособного лица, а не посетителя по необходимости; изучать искренность намерений военнослужащего как единственного кандидата на назначение опекуном недееспособного лица в отношении обеспечения его личных неимущественных и имущественных прав и интересов, а также учитывать определенные Правилами опеки и попечительства критерии, которым должно соответствовать лицо в качестве опекуна.

Верховный Суд неоднократно формулировал выводы относительно применения положений ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что закон не требует предварительного увольнения со службы для назначения опекуном. Напротив, именно такое назначение является предпосылкой для возможного увольнения.

В то же время ОП КЦС ВС подчеркнула, что при рассмотрении таких дел суды должны тщательно выяснять наличие других лиц, которые могут быть опекунами, и оценивать их способность выполнять эти функции.

В данном деле суды установили, что у больного есть другие близкие лица, а потому отказ в назначении опекуном именно мобилизованного племянника был обоснованным.

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Верховный Суд КЦС ВС военная служба

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