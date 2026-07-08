Статус лица с инвалидностью в результате войны: какие документы должны подать иностранцы для получения льгот

Уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении статуса ОИСВ направляется на тот электронный или почтовый адрес, указанный в заявлении.

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Иностранцы и лица без гражданства, которые во время защиты Украины получили ранение, травму или иное повреждение, приведшее к инвалидности, могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Такой статус дает право на соответствующие гарантии и поддержку.

Как пояснили в Харьковском ТЦК и СП, право на получение этого статуса имеют иностранцы или лица без гражданства, которые заключили контракт и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, выполняли задачи по отражению вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях либо непосредственно участвовали в обороне Украины во время полномасштабного вооруженного вторжения РФ, начиная с 24 февраля 2022 года.

Подать заявление вместе с пакетом документов можно только лично. Это можно сделать непосредственно в Министерство по делам ветеранов Украины, отправив документы по почте по адресу: ул. Крещатик, 34, г. Киев, 01001, по электронной почте на адрес [email protected] или через ЦНАП.

Для оформления статуса необходимо предоставить:

заявление по образцу, установленному приложением 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 18 июня 2025 года №719;

копию паспорта с переводом на украинский язык;

копию документа о регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;

копию заключения экспертной команды или справки МСЭК об инвалидности;

полный выписку из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированную средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг;

копию справки по форме №6 в соответствии с Порядком №413.

После подачи документов решение принимает межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины. Уведомление о предоставлении или отказе в предоставлении статуса направляется на электронный или почтовый адрес, указанный в заявлении. Если документы были поданы через ЦНАП, соответствующее уведомление также получает это учреждение.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, получившие серьезные повреждения здоровья вследствие взрывов, действия боеприпасов или военного вооружения, имеют право на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Об этом сообщили в Правительстве. В Правительстве отмечают, что статус лица с инвалидностью вследствие войны предусматривает ряд социальных гарантий, льгот и государственных выплат в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

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