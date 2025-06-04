Инвалидность вследствие войны не только для военных – как пострадавшим от взрывов получить статус

Пострадавшие в результате взрывчатых веществ, боеприпасов или военного вооружения могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Фото: ukrinform

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Украинцы, которые получили серьезные повреждения здоровья в результате взрывов, действия боеприпасов или военного вооружения, имеют право на получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Об этом сообщили в Правительстве.

Для установления такого статуса существуют два варианта подтверждения причин инвалидности:

выписка из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР),

решение Межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов.

Алгоритм действий и подтверждения:

Сначала экспертная команда оценивает функциональное состояние человека и устанавливает инвалидность на основе медицинских документов.

Если подана выписка из ЕРДР, причиной инвалидности указывается ранение или иное повреждение, полученное от взрывоопасных предметов.

После этого лицо может обратиться в Межведомственную комиссию для получения статуса инвалида войны.

В случае положительного решения, необходимо повторно обратиться в экспертную команду - причина инвалидности может быть изменена на: «ранения, полученные во время АТО или мероприятий по противодействию вооруженной агрессии РФ».

В Правительстве отмечают, что статус лица с инвалидностью вследствие войны предусматривает ряд социальных гарантий, льгот и государственных выплат согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

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