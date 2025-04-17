Суд в США визнав Google незаконним монополістом на ринку технологій онлайн‑реклами

Суд вказує, що компанія Google незаконно монополізувала ринки рекламних серверів для видавців і ринок обміну рекламою, які є посередниками між покупцями та продавцями.

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Суд США визнав, що компанія Google, що входить до Alphabet Inc, незаконно монополізувала ринки онлайн-реклами. Про це повідомляє Reuters.

Федеральна суддя Леоні Бринкіма з Окружного суду США по Східному округу Вірджинії постановила, що Google використовувала незаконні методи для збереження монополії у сфері технологій онлайн‑реклами.

Згідно з рішенням суду, Google порушила антимонопольне законодавство, монополізуючи ринки серверів реклами для видавців (publisher ad servers), а також рекламних бірж (ad exchanges), які забезпечують взаємодію між покупцями та продавцями цифрової реклами. Водночас суддя зазначила, що позивач не зміг довести наявність монополії Google на ринку рекламних мереж для рекламодавців (advertiser ad networks).

Вказується, що монополія Google на ринках рекламних бірж і серверів порушує так званий антимонопольний закон Шермана і завдає шкоди рекламодавцям і споживачам.

Крім того, компанія була причетна до незаконної «прив'язки» продуктів, тобто надавала доступ до одного продукту за умови оплати іншого, йдеться в рішенні.

У компанії заявляють, що ведуть чесну конкуренцію, а аргументи Мін'юсту засновані на застарілих уявленнях про ринок цифрової реклами.

Це рішення є другим серйозним ударом по технологічному гіганту, який вже був визнаний монополістом ринку онлайн-пошуку в окремій справі.

Тепер Google може зіткнутися з можливістю того, що два різних американських суди зобов’яжуть його продати активи або змінити свою бізнес-практику.

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