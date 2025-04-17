Практика судов
  1. В мире

Суд в США признал Google незаконным монополистом на рынке технологий онлайн-рекламы

21:21, 17 апреля 2025
Суд указывает, что компания Google незаконно монополизировала рынки рекламных серверов для издателей и рынок обмена рекламой, являющихся посредниками между покупателями и продавцами.
Суд в США признал Google незаконным монополистом на рынке технологий онлайн-рекламы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд США признал, что компания Google, входящая в состав Alphabet Inc, незаконно монополизировала рынки онлайн-рекламы. Об этом сообщает Reuters.

Федеральный судья Леони Бринкема из Окружного суда США Восточного округа Вирджинии постановила, что Google использовала незаконные методы для сохранения монополии в сфере технологий онлайн-рекламы.

Согласно решению суда, Google нарушила антимонопольное законодательство, монополизируя рынки серверов рекламы для издателей (publisher ad servers), а также рекламных бирж (ad exchanges), которые обеспечивают взаимодействие между покупателями и продавцами цифровой рекламы. В то же время судья отметила, что истец не смог доказать наличие монополии Google на рынке рекламных сетей для рекламодателей (advertiser ad networks).

Указывается, что монополия Google на рынках рекламных бирж и серверов нарушает так называемый антимонопольный закон Шермана и наносит ущерб рекламодателям и потребителям.

Кроме того, компания была причастна к незаконной «привязке» продуктов, то есть предоставляла доступ к одному продукту при условии оплаты другого, говорится в решении.

В компании заявляют, что ведут честную конкуренцию, а аргументы Минюста основаны на устаревших представлениях о рынке цифровой рекламы.

Это решение стало вторым серьёзным ударом по технологическому гиганту, который уже был признан монополистом на рынке онлайн-поиска в отдельном деле.

Теперь Google может столкнуться с тем, что два разных американских суда обяжут компанию продать активы или изменить свою бизнес-практику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Google

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экзамен в общие апелляционные суды: известны результаты и фамилии

706 кандидатов в апелляционные суды допущены к собеседованиям, а для 208 претендентов конкурс уже завершился.

В конкурсе на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов остается 706 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий претендентов на должности судей апелляционных судов по гражданской и криминальной специализации.

Дезертирам предложат добровольно вернуться на службу до 30 августа 2025 года – члены комитета по нацбезопасности внесли законопроект

Действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, чья военная служба приостановлена и которые самовольно покинули воинские части, места службы или дезертировали, могут продлить до 30 августа 2025 года.

ВККС оказалась в «объятиях» НАБУ и ГБР – Комиссия начинает тонуть в уголовных производствах

Проблемы, возникшие у члена ВККС Владимира Луганского, могут стать не только его проблемами.

В Минобороны рассказали, что делать, если Резерв+ не отображает статус лица с инвалидностью

В зависимости от даты установления инвалидности можно подать заявление через электронный кабинет или обратиться в учреждение здравоохранения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду