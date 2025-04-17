Суд в США признал Google незаконным монополистом на рынке технологий онлайн-рекламы

Суд указывает, что компания Google незаконно монополизировала рынки рекламных серверов для издателей и рынок обмена рекламой, являющихся посредниками между покупателями и продавцами.

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Суд США признал, что компания Google, входящая в состав Alphabet Inc, незаконно монополизировала рынки онлайн-рекламы. Об этом сообщает Reuters.

Федеральный судья Леони Бринкема из Окружного суда США Восточного округа Вирджинии постановила, что Google использовала незаконные методы для сохранения монополии в сфере технологий онлайн-рекламы.

Согласно решению суда, Google нарушила антимонопольное законодательство, монополизируя рынки серверов рекламы для издателей (publisher ad servers), а также рекламных бирж (ad exchanges), которые обеспечивают взаимодействие между покупателями и продавцами цифровой рекламы. В то же время судья отметила, что истец не смог доказать наличие монополии Google на рынке рекламных сетей для рекламодателей (advertiser ad networks).

Указывается, что монополия Google на рынках рекламных бирж и серверов нарушает так называемый антимонопольный закон Шермана и наносит ущерб рекламодателям и потребителям.

Кроме того, компания была причастна к незаконной «привязке» продуктов, то есть предоставляла доступ к одному продукту при условии оплаты другого, говорится в решении.

В компании заявляют, что ведут честную конкуренцию, а аргументы Минюста основаны на устаревших представлениях о рынке цифровой рекламы.

Это решение стало вторым серьёзным ударом по технологическому гиганту, который уже был признан монополистом на рынке онлайн-поиска в отдельном деле.

Теперь Google может столкнуться с тем, что два разных американских суда обяжут компанию продать активы или изменить свою бизнес-практику.

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