Дональд Трамп заявил, что не знает ничего о поставках России оружия от Китая

Украина получила информацию о том, что Китай снабжает оружие РФ — в частности, порох и артиллерию.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает ничего о поставках китайского оружия в Россию.

Накануне Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получила от разведки информацию о том, что Китай снабжает России оружием. Речь идет, в частности, о порохе и артиллерии.

«Нет, у меня нет комментариев на этот счет. Понятия не имею. Понятия не имею. Это его заявление (Зеленского – ред.), не мое», - сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мэлони.

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