Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОГА

Алексей Харченко возглавил Луганскую ОГА, Олег Григоров – Сумскую.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской областных государственных администраций. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Луганскую областную государственную администрацию возглавил Алексей Харченко - соответствующее назначение оформлено указом №244/2025. Предыдущий глава Артем Лысогор уволен указом №241/2025.

До этого Харченко возглавлял Северодонецкую городскую военную администрацию, на эту должность он был назначен 30 сентября 2024 года.

Руководителем Сумской ОГА стал Олег Григоров - указ №245/2025. Его предшественник Владимир Артюх уволен указом №242/2025.

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