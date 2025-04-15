Кабмин согласовал увольнение главы Сумской ОГА Владимира Артюха

Правительство поддержало увольнение главы Сумской областной государственной администрации Владимира Артюха.

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Кабинет Министров на заседании Правительства во вторник, 15 апреля, согласовал проекты указов Президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Кабмин согласовал увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации. На его место согласована кандидатура Григорова Олега Алексеевича.

Также согласовано увольнение Лысогора Артема Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации. Его должность займет Харченко Алексей Андреевич – его согласовало Правительство.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2023 года назначил главой Сумской областной государственной администрации экс-заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Владимира Артюха.

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