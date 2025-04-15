В Финляндии впервые с 1976 года бастует полиция за повышение зарплат

В Финляндии бастуют полиция и работники тюрем.

Фото: Yle

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В регионе Западная Уусимаа, охватывающем часть столичного региона Финляндии, началась двухдневная забастовка сотрудников полиции. Об этом сообщает финский вещатель Yle.

В связи с забастовкой в ряде подразделений отменены записи на прием, не принимаются заявления о правонарушениях, а также обращения о предоставлении убежища или временной защиты. В то же время электронные сервисы полиции остаются доступными.

Полиция уверяет, что базовые функции, в частности обеспечение общественной безопасности и охраны порядка, будут продолжать выполняться. К забастовке также присоединились сотрудники тюрем в Хямеенлинна и Вантаа.

Подобные акции среди правоохранителей в Финляндии случаются редко - последний раз полицейские бастовали еще в 1976 году. Причиной нынешнего протеста стали безрезультатные переговоры о повышении зарплат, которые затрагивают около 80 тысяч работников.

14 апреля, в понедельник, профсоюзы и работодатели не смогли прийти к согласию и отклонили компромиссное предложение, предложенное национальным посредником.

Как заявил представитель профсоюза Янне Нийнихарью, полицейские заслуживают такого же повышения зарплат, как и представители других секторов. По его словам, предложенное повышение выглядит несправедливым: «Я считаю по меньшей мере оскорбительным то, что мы должны иметь меньший процент повышения зарплаты, чем в других сектора».

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