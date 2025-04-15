У Фінляндії вперше з 1976 року страйкує поліція за підвищення зарплат

У Фінляндії страйкують поліція та працівники в’язниць.

Фото: Yle

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

в регіоні Західна Уусімаа, що охоплює частину столичного регіону Фінляндії, розпочався дводенний страйк працівників поліції. Про це повідомляє фінський мовник Yle.

У зв’язку зі страйком у низці підрозділів скасовано записи на прийом, не приймаються заяви про правопорушення, а також звернення про надання притулку або тимчасового захисту. Водночас електронні сервіси поліції залишаються доступними.

Поліція запевняє, що базові функції, зокрема забезпечення громадської безпеки та охорони порядку, продовжуватимуть виконуватися. До страйку також приєдналися співробітники в’язниць у Хямеенлінна та Вантаа.

Подібні акції серед правоохоронців у Фінляндії трапляються рідко — востаннє поліцейські страйкували ще у 1976 році. Причиною нинішнього протесту стали безрезультатні переговори про підвищення зарплат, які зачіпають близько 80 тисяч працівників.

14 квітня, у понеділок, профспілки та роботодавці не змогли дійти згоди і відхилили компромісну пропозицію, запропоновану національним посередником.

Як заявив представник профспілки Янне Нійніхар’ю, поліцейські заслуговують на таке саме підвищення зарплат, як і представники інших секторів. За його словами, запропоноване підвищення виглядає несправедливим: «Я вважаю щонайменше образливим те, що ми повинні мати менший відсоток підвищення зарплати, ніж в інших сектора».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.