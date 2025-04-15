У Миколаєві покарали шанувальницю російської музики, яка публічно вмикала її у автомобілі

Жінка свої дії пояснила станом алкогольного сп’яніння, вказали у поліції.

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У Миколаєві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності власницю авто за публічне прослуховування російської музики.

Як повідомили у поліції області, 14 квітня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому громадяни в Корабельному мікрорайоні публічно вмикали у автомобілі музику російських виконавців.

Відтак, правоохоронці оперативно встановили особу власниці авто. Нею виявилася 37-річна мешканка обласного центру. Свої дії вона пояснила станом алкогольного сп’яніння, вказали у поліції.

На жінку правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство». Матеріали будуть скеровані до суду для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

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