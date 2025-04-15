Nissan скорочує виробництво популярного позашляховика через нові мита США

Nissan зменшить випуск на 13 тисяч авто Rogue через мита.

Фото: Reuters

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Японська компанія Nissan планує скоротити виробництво свого найпопулярнішого позашляховика в США — моделі Rogue — у період з травня по липень. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Причиною змін стали нові імпортні мита США, які вплинули на виробничі плани світових автовиробників. Зокрема, рішення президента Дональда Трампа ввести 25% мито на автомобілі, зібрані за межами США, порушило стабільність глобальних ланцюгів постачання.

Nissan, третій за величиною виробник автомобілів у Японії, виявився особливо вразливим до таких змін. Американський ринок залишається ключовим для компанії — торік понад чверть усіх продажів припадала саме на США. Значна частина цих авто була виготовлена на підприємствах у Японії та Мексиці.

Згідно з планами, Nissan зменшить виробництво моделі Rogue на 13 тисяч одиниць на заводі в Кюсю — це понад п’ята частина від 62 тисяч таких автомобілів, проданих у США за перший квартал цього року. Підприємство, розташоване на південному заході Японії, є найбільшим заводом компанії.

Через зменшення обсягів працівники заводу працюватимуть менше годин у період з травня по липень. У деякі дні виробництво повністю зупинятиметься. Водночас підприємство продовжить працювати у дві зміни щодня.

Як уточнило джерело, компанія планує пізніше переглянути графік виробництва, зважаючи на подальші рішення США щодо імпортних мит.

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