ВРП звільнила суддів Оксану Терещенко та Андрія Вергелеса за загальними обставинами

ВРП розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад.

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У вівторок, 15 квітня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Терещенко Оксану Іванівну з посади судді Східного апеляційного господарського суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Також Рада вирішила звільнити Вергелеса Андрія Валерійовича з посади судді Вінницького окружного адміністративного суду за власним бажанням.

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