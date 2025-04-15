14 тис грн за успішний іспит з водіння в сервісному центрі МВС – викрили інструктора автошколи

Інструктор автошколи за хабар обіцяв домовитись зі службовими особами сервісного центру про успішне складання практичного іспиту.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру одному з інструкторів столичної автошколи в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службових осіб одного з Територіальних сервісних центрів МВС України.

Як повідомила Київська міська прокуратура, інструктор автошколи підшукував «клієнтів» серед учнів, які хочуть отримати посвідчення водія та мають труднощі зі складанням іспитів у Територіальних сервісних центрах МВС України.

Надалі він обіцяв домовитись зі службовими особами сервісного центру про успішне складання практичного іспиту.

«За це майбутній водій мав заплатити 14 000 гривень.

В ході досудового розслідування задокументовано факт отримання підозрюваним грошей від учня», - повідомили у прокуратурі.

Також там додали, що досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники незаконної схеми, зокрема зі службових осіб Територіального сервісного центру МВС України.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі із з конфіскацією майна.

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